Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що воєнний стан в Південній Кореї протримався всього кілька годин.

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Президенту Південної Кореї загрожує імпічмент

За словами видання, оголошення воєнного стану було спробою заборонити політичну діяльність і піддати цензурі ЗМІ в Південній Кореї, яка має четверту за величиною економіку в Азії та є ключовим союзником США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав журналістам Reuters, що Вашингтон не був проінформований заздалегідь про рішення Юн Сок Йоля. Він додав, що він планує поговорити зі своїм південнокорейським колегою найближчими днями.

Також увечері 4 грудня в Південній Кореї пройшли масові акції протесту при свічках, на яких громадяни вимагали відставки президента. Це стало своєрідним нагадування про масові протести зі свічками, які призвели до імпічменту колишньої президентки Пак Кин Хє в 2017 році.

Нагадаємо, сам Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан "із твердим бажанням врятувати країну від антидержавних сил", які, за його словами, намагалися "паралізувати основні державні функції та зруйнувати конституційний порядок ліберальної демократії".