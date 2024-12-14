Президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юн Сок Йоля, который находится под следствием по обвинению в государственной измене после противоречивого объявления им военного положения в стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap. Отмечают, что импичмент Юна поддержали 204 депутата, а 85 выступили против. Еще 3 воздержались, а 8 бюллетеней признали недействительными.

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Это была вторая попытка голосования за импичмент, во время первой голосов за отстранение Юн Сок Йоля не хватило.

Теперь президента должны временно отстранить от должности. Конституционный суд будет иметь 180 дней, чтобы определить, лишить его должности окончательно или восстановить его полномочия. Пока обязанности президента будет исполнять премьер-министр.

Что этому предшествовало

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил в стране чрезвычайное положение, обвинив оппозицию в "антигосударственной деятельности".

Парламент проголосовал за резолюцию с требованием отменить его, а впоследствии военные ворвались к лидерам оппозиции с целью ареста. Зато кабинет министров одобрил ходатайство об отмене военного положения, которое длилось около 6 часов.

Важно! Введение военного положения давало президенту возможность получить жесткий контроль над политической деятельностью и средствами массовой информации. Решение Юна шокировало даже его партию, а лидер "Партии власти народа" Хан Дон Хун назвал это "неправильным".