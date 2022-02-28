Президенты 8 стран выступили за оперативное вступление Украины в ЕС: перечень

Президента 8 стран написали открытое письмо в поддержку скорого вступления Украины в Европейский Союз.

Эти страны призвали государства-члены ЕС предоставить Украине политическую поддержку и позволить институтам ЕС осуществить шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС.

К теме Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС: видео

После этого начнутся переговоры.

Какие страны выступили за оперативное вступление Украины в ЕС

Болгарии,

Чехии,

Эстонии,

Латвии,

Литвы,

Польши,

Словакии,

Словении.

Мы твердо верим что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС,

– говорится в письме.

Добавим, что Украина будет просить рассмотреть заявку по специальной процедуре, то есть безотлагательно начать формальный процесс, что приведет к предоставлению нашему государству статуса кандидата на членство.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.