Президенты 8 стран выступили за оперативное вступление Украины в ЕС: перечень

28 февраля 2022 , 22:06
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Источник:

твиттер президента Литвы Гитанаса Науседы

Президента 8 стран написали открытое письмо в поддержку скорого вступления Украины в Европейский Союз.

Эти страны призвали государства-члены ЕС предоставить Украине политическую поддержку и позволить институтам ЕС осуществить шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС.

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После этого начнутся переговоры.

Какие страны выступили за оперативное вступление Украины в ЕС

  • Болгарии,
  • Чехии,
  • Эстонии,
  • Латвии,
  • Литвы,
  • Польши,
  • Словакии,
  • Словении.

Мы твердо верим что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС,
 – говорится в письме.

Добавим, что Украина будет просить рассмотреть заявку по специальной процедуре, то есть безотлагательно начать формальный процесс, что приведет к предоставлению нашему государству статуса кандидата на членство.

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Автор: Марія Бондар