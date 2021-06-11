Один Байден и 2 Путина: президенты США и России украсили обложку TIME

Известное американское издание TIME посвятило свою новую обложку встрече лидера США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным. Иллюстрацию, которая будет украшать июньский выпуск издания, опубликовали накануне встречи президентов.

Как известно, встреча лидеров США и России должна состояться уже на следующей неделе в Женеве.

Важно прежде В первую очередь Байден должен был встретиться с Зеленским – а не с Путиным, – глава МИД Польши

Больше о новой обложке

Автором иллюстрации стал Тим О'Брайен. Его работы появлялись на обложках и внутренних страницах таких журналов, как Time, Rolling Stone, GQ, Esquire, National Geographic, Der Spiegel и многих других. Кроме того, именно его иллюстрации использует почтовая служба США для марок.

Когда Джо Байден отправлялся за границу, журнал Time Magazine попросил меня поработать над обложкой. Эта обложка показывает уверенного президента, который сталкивается с Путиным,

– пояснил О'Брайен.

Встреча Байдена и Путина: главное