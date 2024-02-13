Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его словам, это очень серьезные моменты.
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О каких 5 факторах говорится
Петр Черник отметил, что есть 5 условий, при которых исчезнет угроза от России:
- Распад России;
- Если отобрать у оккупантов ядерное оружие;
- Отсечение их от Сибири, природных ресурсов;
- Вступление Украины в НАТО, военный союз с США;
- То, что образуется вокруг Москвы, три – четыре поколения переживет санацию – комплексную очистку.
Все остальное – иллюзии. Складываются ли сейчас эти обстоятельства? На мой взгляд, не складываются,
– считает он.
Военный эксперт подчеркнул, что сейчас Владимир Путин по-настоящему шантажирует Запад ядерным оружием. Также западные государства боятся неконтролируемого и резкого распада России.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам. Особенно тяжелая ситуация на Востоке Украины. В то же время несмотря на огромные потери захватчики не прекращают попыток наступать. За минувшие сутки состоялось 84 боевых столкновения.
- Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 1 090 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину – 397 080 российских солдат.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию, которая сложилась на фронте. Генерал отметил, что украинская армия перешла от наступательных к оборонительным операциям.
- Издание Reuters написало, что российские захватчики потеряли более 3 000 танков с начала своего полномасштабного вторжения в Украину. Однако, по мнению аналитиков, оккупанты потенциально могут выдержать еще 3 года тяжелых потерь.