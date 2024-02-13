Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. По его словам, это очень серьезные моменты.

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О каких 5 факторах говорится

Петр Черник отметил, что есть 5 условий, при которых исчезнет угроза от России:

Распад России; Если отобрать у оккупантов ядерное оружие; Отсечение их от Сибири, природных ресурсов; Вступление Украины в НАТО, военный союз с США; То, что образуется вокруг Москвы, три – четыре поколения переживет санацию – комплексную очистку.

Все остальное – иллюзии. Складываются ли сейчас эти обстоятельства? На мой взгляд, не складываются,

– считает он.

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас Владимир Путин по-настоящему шантажирует Запад ядерным оружием. Также западные государства боятся неконтролируемого и резкого распада России.

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