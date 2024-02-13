Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, це дуже серйозні моменти.

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Про які 5 чинників мовиться

Петро Черник зазначив, що є 5 умов, за яких зникне загроза від Росії:

Розпад Росії; Якщо відібрати в окупантів ядерну зброю; Відсікання їх від Сибіру, природних ресурсів; Вступ України до НАТО, військовий союз зі США; Те, що утвориться навколо Москви, три – чотири покоління переживе санацію – комплексне очищення.

Все інше – ілюзії. Чи зараз ці обставини складаються? На мій погляд, не складаються,

– вважає він.

Військовий експерт підкреслив, що зараз Владімір Путін по-справжньому шантажує Захід ядерною зброєю. Також західні держави бояться неконтрольованого та різкого розпаду Росії.

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