Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он считает, что это оружие не "переломит" ход войны так, как бы нам хотелось.
Тема россия потеряла в войне в Украине тысячи лейтенантов и капитанов, – представитель Пентагона
Но, по его словам, это очень существенно снизит огневое влияние противника. Это точно будет достигнуто и враг не сможет большими эшалонами завозить много боеприпасов в Украину.
По его мнению, они этого уже не делают. "Они останавливаются на каком-то расстоянии от украинско-российской границы и вручную перегружают на грузовики боеприпасы, что отвлекает военных на эту работу", – отметил эксперт.
То есть огневое воздействие снизится, но не упадет. На мой взгляд, перелом произойдет тогда, когда установок HIMARS в Украине будет хотя бы 50 или даже 100 систем,
– ответил Черник.
Он подчеркнул, что когда они появятся и суммарный ракетный залп будет достигать более 500-600 ракет, тогда можно будет говорить о том, что есть предпосылки для создания больших огневых валов.
"А значит, появится перспектива на выбивание врага с нашей территории", – добавил эксперт.
Петр Черник о переломном моменте в войне и контрнаступлении ВСУ: видео
К слову, 149 дней украинские воины борются с российскими захватчиками. Самое тяжелое противостояние – на Донбассе и на юге Украины.
Какая ситуация на фронте: по состоянию на утро 22 июля
- На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг осуществляет систематические обстрелы позиций украинских войск для предотвращения перебрасывания резервов на другие направления.
- На Краматорском направлении противник оказывал огневое влияние танков ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также ведет штурмовые действия в направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещиевка и территории Углегорской ТЭС.
- Для врага завершились потерями штурмовые действия по направлениям Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов украинские воины отогнали назад.
- На Южнобужском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления ВСУ и ввел резервные подразделения.
- Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брд – Белогорка наши воины сразу подавили и оккупанты отошли.
- На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье.