Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він вважає, що ця зброя не “переламає” хід війни так, як би нам хотілося.
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Але, за його словами, це дуже суттєво понизять вогневий вплив противника. Це точно буде досягнуто, і ворог не зможе великими ешалонами завозити багато боєприпасів в Україну.
На його думку, вони вже цього не роблять. "Вони зупиняються на якійсь відстані від українсько-російського кордону і вручну перевантажують на вантажівки боєприпаси, що відволікає військових на цю роботу", – зазначив експерт.
Тобто вогневий вплив понизиться, але не впаде. На мій погляд, перелом станеться тоді, коли установок HIMARS в Україні буде хоча б 50 чи навіть 100 систем,
– відповів Черник.
Він наголосив, що коли вони з'являться і сумарний ракетний залп буде сягати більше 500-600 ракет, тоді можна буде говорити про те, що є передумови для створення великих вогневих валів.
"А отже з’явиться перспектива на вибивання ворога з нашої території", – додав експерт.
Петро Черник про переломний момент у війні та контрнаступ ЗСУ: відео
До слова, протягом 149 днів українські воїни борються з російськими загарбниками. Найважче протистояння – на Донбасі та Півдні України.
Яка ситуація на фронті: станом на ранок 22 липня
- На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог здійснює систематичні обстріли позицій українських військ для запобігання перекидання резервів на інші напрямки.
- На Краматорському напрямку противник здійснював вогневий вплив із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного та Івано-Дар'ївки. Також веде штурмові дії в напрямку Верхньокам'янка – Верхньокам'янське, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС.
- Для ворога завершилися втратами штурмові дії у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів українські воїни відігнали назад.
- На Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу ЗСУ та ввів резервні підрозділи.
- Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка наші воїни одразу придушили й окупанти відійшли.
- На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб'яже.