Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він вважає, що ця зброя не “переламає” хід війни так, як би нам хотілося.

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Але, за його словами, це дуже суттєво понизять вогневий вплив противника. Це точно буде досягнуто, і ворог не зможе великими ешалонами завозити багато боєприпасів в Україну.

На його думку, вони вже цього не роблять. "Вони зупиняються на якійсь відстані від українсько-російського кордону і вручну перевантажують на вантажівки боєприпаси, що відволікає військових на цю роботу", – зазначив експерт.

Тобто вогневий вплив понизиться, але не впаде. На мій погляд, перелом станеться тоді, коли установок HIMARS в Україні буде хоча б 50 чи навіть 100 систем,

– відповів Черник.

Він наголосив, що коли вони з'являться і сумарний ракетний залп буде сягати більше 500-600 ракет, тоді можна буде говорити про те, що є передумови для створення великих вогневих валів.

"А отже з’явиться перспектива на вибивання ворога з нашої території", – додав експерт.

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До слова, протягом 149 днів українські воїни борються з російськими загарбниками. Найважче протистояння – на Донбасі та Півдні України.

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