Премьер-министр Денис Шмыгаль 11 июня пообещал, что уйдет в отставку, если не оправдает надежд украинцев. Он заверил, что будет работать, несмотря на возможное увольнение.

Глава правительства подчеркнул, что готов отчитываться чуть ли не каждые 100 дней. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.

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Как Шмыгаль реагирует на слухи об отставке

Журналисты спросили главу правительства, не ожидает ли он быстрой отставки, как это было в случае с его предшественником – Алексеем Гончаруком.

Он ответил, что не ожидает своего увольнения. А работает, чтобы улучшить ситуацию в Украине.

Шмыгаль также добавил, что на "провокационный вопрос" у него прямого ответа нет "на какие маячки ориентироваться". Вместо этого он посоветовал не ориентироваться на телеграм-каналы.

Я не классический политик, популизмом заниматься не буду. Удалось сделать, я покажу, что удалось. Не удалось – я объясню почему, и скажу, какие усилия приложу для того, чтобы это сделать,

– отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина также возложил большие надежды на программу, которую собирается сделать стержневой в своей деятельности. В то же время Денис Шмыгаль заверил, что объективно относится к тем вещам, которые правительству пока не удалось выполнить.

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Что известно о слухах об отставке Шмыгаля