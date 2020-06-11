Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 червня пообіцяв, що піде у відставку, якщо не виправдає надій українців. Він запевнив, що наразі працюватиме, незважаючи на можливе звільнення.

Глава уряду наголосив, що готовий звітувати ледь не кожні 100 днів. Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Як Шмигаль відреагував на чутки про відставку

Журналісти запитали очільника уряду, чи не очікує він швидкої відставки, як це було у випадку з його попередником – Олексієм Гончаруком.

Він відповів, що не чекає свого звільнення. Натомість працює, щоб покращити ситуацію в Україні.

Шмигаль також додав, що на "провокативне питання" у нього прямої відповіді немає, "на які маячки орієнтуватися". Натомість він порадив не орієнтуватися на телеграм-канали.

Я не класичний політик, популізмом займатися не буду. Вдалося зробити, я покажу, що вдалося. Не вдалося – я поясню чому, і скажу, які зусилля докладу для того, аби це зробити,

– зазначив Шмигаль.

Очільник Кабміну також висловив великі сподівання на програму, яку збирається зробити стрижневою в своїй діяльності. Водночас Денис Шмигаль запевнив, що об'єктивно ставиться до тих речей, які уряду наразі не вдалося виконати.

До речі Законотворча активність уряду Шмигаля нижча, ніж Гончарука, – ОПОРА

Що відомо про чутки щодо відставки Шмигаля