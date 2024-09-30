Удастся ли врагу ближе подойти к Покровску: майор запаса сказал, где будут самые ожесточенные бои

На Покровском направлении едва ли не самая сложная ситуация. Сейчас в районе Селидово и Мирнограда идут активные боевые действия.

Россияне уперлись в Покровск. Сейчас враг в 8 – 10 километрах от города. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал 24 Каналу, при каких условиях армия России сможет подойти еще ближе к Покровску.

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Где враг усилит давление

По мнению майора запаса, дальше на Покровском направлении оккупанты не будут пытаться активно продвигаться, ведь этот выступ может быть уязвим для врага с Торецкого или Кураховского направлений. Поэтому противнику нужно обеспечивать фланги.

Это достаточно понятные с военной точки зрения вещи. Я думаю, что более серьезные бои будут все же на Кураховском и Торецком направлениях, чтобы обеспечить фланги,

– сказал Гетман.

По его словам, еще ближе подойти к Покровску армия России сможет только после того, если достроит плацдарм Торецк – Покровск – Курахово. Тогда оккупанты попытаются дальше продвигаться в сторону Мирнограда, Покровска и, возможно, Константиновки.

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Важно! По данным аналитиков DeepState, враг оккупировал город Новогродовка, а также окрестные села – Мариновку и Крутой Яр. Бои продолжаются в Красном Яру, Николаевке, Гродовке, в районе Лисовки и в направлении Миролюбовки.