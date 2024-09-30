Росіяни вперлися в Покровськ. Зараз ворог за 8 – 10 кілометрів від міста. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, за яких умов армія Росії зможе підійти ще ближче до Покровська.

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Де ворог посилить тиск

На думку майора запасу, далі на Покровському напрямку окупанти не будуть намагатися активно просуватися, адже цей виступ може бути вразливий для ворога з Торецького чи Курахівського напрямків. Тому противнику потрібно забезпечувати фланги.

Це достатньо зрозумілі з військового погляду речі. Я думаю, що більш серйозні бої будуть все ж таки на Курахівському та Торецькому напрямках, щоб забезпечити фланги,

– мовив Гетьман.

За його словами, ще ближче підійти до Покровська армія Росії зможе лише після того, якщо добудує плацдарм Торецьк – Покровськ – Курахове. Тоді окупанти спробують далі просуватися в бік Мирнограда, Покровська й, можливо, Костянтинівки.

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Важливо! За даними аналітиків DeepState, ворог окупував місто Новогродівка, а також навколишні села – Маринівку й Крутий Яр. Бої тривають в Красному Яру, Миколаївці, Гродівці, в районі Лисівки та в напрямку Миролюбівки.