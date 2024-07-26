Прогноз оптимистичный: при каких условиях Украина может получить замороженные российские активы

В Евросоюзе рассмотрели возможность продления срока заморозки активов центрального банка России, чтобы предоставить Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов от стран G7. Это вполне реально.

Сейчас обсуждают, как это технически сделать. Это 24 Каналу отметил политолог Андрей Вигиринский.

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Когда Украина может получить средства

Андрей Вигиринский отметил, что тема 50 миллиардов долларов была зафиксирована и является директивой к действиям стран G7 после саммита. В совместном коммюнике было указано, что государства "Большой семерки" концентрируют свои усилия для того, чтобы до конца 2024 года решить вопрос предоставления Украине кредита. Политическое решение уже принято, сейчас работают над тем, как это технически сделать.

В чем техническая проблема? Санкции, которые касаются заморозки российских активов. Прежде всего говорится о ЕС и 260 миллиардах долларов. Они продолжаются каждые полгода. Если вы предоставляете кредит, который будет погашаться доходами с активов. Эти 260 миллиардов не изымают. Они генерируют доход, который будет погашать кредит, который нам предоставят,

– объяснил он.

Этот доход ежегодно может составлять примерно 2 – 3 миллиарда. В лучшем случае чтобы погасить кредит, который будет предоставлен Украине, срок должен составлять примерно 15 лет.

"Как изменить механизм заморозки и не продолжать его каждые полгода? По крайней мере принять решение в конце этого года, чтобы заморозить активы России на сумму 260 миллиардов, которые находятся в юрисдикции ЕС, преимущественно Бельгии, Люксембурге, более чем на 10 лет. Это будет определенная гарантия и обеспечение того, что кредит будет погашен с помощью доходов с них", – сказал политолог.

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Также возникает вопрос, кто предоставит соответствующий кредит, кто выступит поручителем по этому кредиту. G7 не имеет общего бюджета, который бы предоставлял деньги. Каждая суверенная страна должна определиться, на какую сумму она готова рисковать средствами своих налогоплательщиков, или какой банк в пределах этого государства готов предоставить кредит под гарантию правительства, а правительство под гарантии того, что он получит определенную сумму на погашение в дальнейшем.

Кроме того, важно, когда это все будет согласовано. Это должно быть голосование всех стран ЕС за консолидированное решение. На 2025 год будут следующие вопросы. Какую долю из этих денег Украина получит в 2025, а какую в 2026 году? На какие нужды наше государство их получит? Какие проекты мы согласовываем с ЕС на финансирование?

Но в целом новость положительная. Главное – понять, что политическое решение есть. Остался технический вопрос, который тоже важен. Но никто и не обещал, что оно будет принято в мае или июле, что деньги придут в сентябре. В коммюнике G7 четко написано, что до завершения календарного года. На деньги можем рассчитывать в следующем году, не в текущем,

– подчеркнул Вигиринский.