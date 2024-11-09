В каком случае к украинцам вернутся отключения света: 2 возможных сценария

Более двух месяцев украинцы живут без отключений электроэнергии. Однако стабилизационные, или даже аварийные отключения света могут вернуться.

Об этом 24 Каналу сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он назвал условия, при которых Украина может вернуться к графикам отключения света.

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Возможные сценарии с отключениями света

Есть как минимум два фактора, которые существенно влияют на ограничение электроэнергии для потребителей, или их отсутствие: российские атаки и погода зимой.

Первый фактор – ракетные и дроновые атаки. Он крайне непредсказуем. Я здесь вообще не берусь что-то обсуждать. А второй – какой будет зима,

– отметил Харченко.

По его словам, если будут морозы – минус 10 – 15 градусов и особенно, если такая температура будет держаться две – три недели подряд, то избежать отключений будет практически невозможно.

Ограничения будут, однако они не будут апокалипсисом. Вся инфраструктура, в частности отопления, будет работать, но может быть такое, что по меньшей мере одну очередь ограничений придется привлекать,

– сказал директор Центра исследований энергетики.

В общем при температуре до 0 градусов Украина сможет обойтись без отключений при условии, что вся энергосистема и прежде всего атомные электростанции будут работать в полном объеме.

До минус 5 градусов балансировки – может пройдем, а может и нет. Но если температура будет опускаться еще ниже, то, вероятнее всего, что отключения будут,

– добавил Харченко.

К слову, премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация в энергосистеме пока под контролем. Впрочем, как пройдет зима будет зависеть прежде всего от интенсивности российских атак.