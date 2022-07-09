лукашенко нужно удобное время, – Костенко о том, при каком условии беларусь пойдет в наступление

В беларуси 9 июля была замечена колонна российской техники – на машинах были традиционные отметки буквы "V". Но может ли сейчас лукашенко выдать приказ своей армии идти в наступление на Украину – читайте в статье.

Ответ на этот вопрос 24 каналу дал киборг, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он считает, что риск наступления беларуси не слишком высокий, но исключать этого полностью не стоит.

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По его словам, мы должны воспринимать беларусь как врага и рассчитывать на такие риски, что это может произойти.

Он подчеркнул, что согласно данным украинской разведки, в беларуси отсутствуют ударные группировки вдоль границ, но военные проводят учения возле границ.

"На данный момент их основная задача – оттягивать наши войска, чтобы мы не могли перебросить их на другие направления", – говорит эксперт.

Костенко объяснил, что из-за того, что беларусь также несет угрозу Украине, большое количество наших войск дислоцируется возле белорусско-украинской границы, чтобы, если что, сдерживать их.

На данный момент угрозы вторжения белорусской армии нет. Но мы должны их воспринимать как врага и ждать того, что они могут напасть,

– заявил киборг.

лукашенко нужно удобное время

По мнению Костенко, сам путин или даже лукашенко не знает, когда беларусь вступит в войну.

"Глава кремля и вся россия занимаются тем, чтобы заставить лукашенко вступить в войну. Но я думаю, что лукашенко сможет сделать это в последний момент, когда для этого будет удобное время", – ответил он.

Киборг считает, что если лукашенко таки вступит в войну, то это будет тогда, если он увидит, что у россии есть какие-то успехи и она побеждает.

Какие цели могут быть у беларуси

По его словам, у самих белорусов нет никаких шансов в войне против Украины, но они могут усилить российские войска.

белорусская армия рассчитывает, что, если россия победит, то они могли бы получить "венец победителя" и диктовать условия другим европейским странам,

– подчеркнул Костенко.

Он уверяет, что белорусы сомневаются, насколько стабильной у них будет внутриполитическая ситуация, если они вступят в войну против Украины.

К слову, в Минобороны Украины на днях заявили, что у россии может быть несколько сценариев вовлечения беларуси в полномасштабную войну.

В этот же день в Генштабе ВСУ заверили, что угроза обстрелов из беларуси сохраняется. Затем добавили, что белорусская армия активизировалась и ведет разведку в приграничных областях.

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