Так, рост народного возмущения показывает так называемым российским элитам, что на самом деле поддержка Владимира Путина не такая, как Кремль пытается показать. Об этом 24 Каналу сказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, отметив, что заоблачные фальсификации, которые скорее всего будут на выборах в России 15 – 17 марта, могут вызвать дополнительное возмущение россиян.

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При каком условии элиты решатся свергнуть Путина

"Элита боится того, что устроит переворот, а ее не поддержат. Вот Пригожин пошел на Кремль и с ним никто не пошел. Поэтому заговорщики должны быть уверены, что по крайней мере активная часть людей поддержит тот переворот, который они устроят", – отметила российская оппозиционерка.

По ее мнению, различные события, что сейчас происходят в России и вызывают возмущение населения, повышают вероятность смены власти в Кремле.

В то же время похороны Алексея Навального показали, что российский диктатор таки может бояться. Ведь то, что Кремль не мог сразу дать нормально его похоронить показывает страх Путина. Поэтому элиты, видя, что кремлевский глава таки имеет страх, могут начать "прощупывать почву".

Какова ситуация в Кремле: коротко