Так, зростання народного обурення показує так званим російським елітам, що насправді підтримка Владіміра Путіна є не такою, як Кремль намагається показати. Про це 24 Каналу сказала російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що захмарні фальсифікації, які найімовірніше будуть на виборах у Росії 15 – 17 березня, можуть викликати додаткове обурення росіян.

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За якої умови еліти наважаться скинути Путіна

"Еліта боїться того, що влаштує переворот, а її не підтримають. Як-от Пригожин пішов на Кремль і з ним ніхто не пішов. Тож змовники мають бути упевнені, що принаймні активна частина людей підтримає той переворот, який вони влаштують", – зауважила російська опозиціонерка.

На її думку, різні події, що зараз відбуваються в Росії та викликають обурення населення, підвищують імовірність зміни влади у Кремлі.

Водночас похорони Олексія Навального показали, що російський диктатор таки може боятися. Адже те, що Кремль не міг одразу дати нормально його поховати показує страх Путіна. Тож еліти, бачачи, що кремлівський очільник таки має страх, можуть почати "промацувати ґрунт".

Яка ситуація в Кремлі: коротко