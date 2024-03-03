Россияне могут существовать только в двух состояниях: или все хорошо, или все плохо. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии, российский оппозиционер Игорь Эйдман, объяснив, что пока окончательно не наступит катастрофа – россияне будут считать будто у них "все хорошо".

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Что похоронит путинский режим

Именно поэтому россияне не способны отвечать на определенные угрозы и вызовы, преодолевать проблемы. Они будут уговаривать себя, что у них все хорошо до того момента, когда все станет настолько плохо, что изменить или улучшить ситуацию уже будет поздно.

Путинский режим слаб именно этим и тем, что он не выдержит серьезных испытаний. Например, серьезного поражения в войне или серьезного экономического краха,

– сказал российский оппозиционер.

По его словам, к сожалению, пока этого не произошло, хотя все движется в этом направлении. В прошлом году во время мятежа Евгения Пригожина путинский режим уже был на грани краха. Тогда кремлевский режим был абсолютно напуган и не мог ничего сделать.

"Если бы Александр Лукашенко тогда не уговорил Пригожина отступить – 100% началась бы гражданская война в центре Москвы и путинский режим этого не пережил бы. Поэтому следующего такого вызова, как путч Пригожина или большое военное поражение, путинский режим, его власть и вся эта система – не переживут", – подытожил Эйдман.

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