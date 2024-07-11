На самом деле стоит понимать, что у России появятся ресурсы для нападения на страны НАТО, если оккупанты не проиграют в войне против Украины. Это 24 Каналу отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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"Есть анализ, который показывает, что сегодня действительно у России нет ресурсов для открытия второго фронта. Однако этот потенциал у России обязательно появится, если она не проиграет. Если Россия не проигрывает, то наоборот увеличивает инвестиции в милитарную компоненту, пропаганду, кибератаки, гибридные проявления своей агрессии. В частности, в горячие проявления этой агрессии", – объяснил он.

Это будет единственный способ существования России

Михаил Подоляк отметил, что если захватчики не потерпят поражение, то будут еще плацдармы, где вражеская армия будет вести активные боевые действия. Единственный способ дальнейшего существования России, если она сегодня не проиграет и не трансформируется – только экспансия.

Господин Столтенберг должен был бы продолжить: "Сегодня мы не видим потенциала разворачивания второго фронта против стран НАТО. Но, если Украина не выиграет войну, видим такой потенциал. Поэтому Украине надо дать все, "красных линий" больше не существует. Все конвенционное должно быть сегодня в Украине в большом достаточном количестве",

– подчеркнул чиновник.

Западное оружие, оружие НАТО более высокотехнологичное. Оно может решать в меньшем количестве большие задачи, чем российское оружие, которое является советским, старым, адаптированным.

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Как отметил советник председателя ОПУ, если все так, как говорит Йенс Столтенберг, то стоит принять два обязательных решения: