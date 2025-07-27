Республиканец назвал условие, при котором Трамп встретится с Зеленским и Путиным

Американский лидер заявляет о возможной встрече Зеленского и Путина при его участии. Трамп озвучил, что она состоится, но должна была произойти еще три месяца назад.

Политический и общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эфире 24 Канала выразил мнение, что Трамп просто так не встретится, на повторное унижение от Путина не пойдет.

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В какой ситуации Путин сам будет просить о переговорах?

Встречи Трампа, Зеленского и Путина за одним столом, по убеждению Пинкуса, не будет пока российский диктатор не почувствует в свой адрес силу. А сила будет только тогда, когда Украина получит вооружение наступательного характера в необходимом количестве и надлежащего качества. Только тогда, по его словам, глава Кремля сам будет просить о такой встрече и тогда Трамп получит то, на что надеется.

Он должен пойти на встречу при условии, что предварительно уже будет договорено, что Путин прекратит обстрелы, начнутся переговоры на дипломатическом уровне о том, чтобы хотя бы заморозить линию фронта,

– озвучил Пинкус.

Общественный деятель напомнил о том, что лидер Штатов не раз говорил, что Путин его друг и он все решит за 24 часа, но потом сам признал, что это не так и оказалось, что завершить быстро российско-украинскую войну очень сложно. Затем он прислал в Москву своего "почтальона" Виткоффа, но это не привело к успеху. Его спецпосланник ничего не достиг ни по Украине, ни по Ближнему Востоку.

Отметим, что президент Турции Эрдоган сообщил, что планирует провести телефонный разговор с президентом США и российским диктатором. Цель – обсудить возможность встречи Зеленского и Путина в Стамбуле, где 23 июля прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией.