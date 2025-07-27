Політичний та громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в етері 24 Каналу висловив думку, що Трамп просто так не зустрінеться, на повторне приниження від Путіна не піде.

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В якій ситуації Путін сам проситиме про переговори?

Зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна за одним столом, за переконанням Пінкуса, не буде доки російський диктатор не відчує на свою адресу силу. А сила буде тільки тоді, коли Україна отримає озброєння наступального характеру в необхідній кількості та належної якості. Лише тоді, з його слів, очільник Кремля сам проситиме про таку зустріч і тоді Трамп отримає те, на що сподівається.

Він має піти на зустріч за умови, що попередньо вже буде домовлено, що Путін припинить обстріли, почнуться переговори на дипломатичному рівні про те, щоб хоча б заморозити лінію фронту,

– озвучив Пінкус.

Громадський діяч нагадав про те, що лідер Штатів не раз казав, що Путін його друг і він все з'ясує за 24 години, але потім сам визнав, що це не так і виявилося, що завершити швидко російсько-українську війну дуже складно. Потім він надіслав до Москви свого "листоношу" Віткоффа, але це не призвело до успіхів. Його спецпосланець нічого не досягнув ні щодо України, ні щодо Близького Сходу.

Зазначимо, що президент Туреччини Ердоган повідомив, що планує провести телефонну розмову з президентом США та російським диктатором. Мета – обговорити можливість зустрічі Зеленського і Путіна у Стамбулі, де 23 липня пройшов третій раунд переговорів між Україною та Росією.