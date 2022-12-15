При любом другом президенте России наш ущерб мог бы быть хуже, – военный ВСУ

В начале полномасштабного вторжения западные аналитики давали Украине 2 – 3 дня. Дело в том, что так называемая "вторая армия мира" во всем преобладала ВСУ – в артиллерии, в технике, в личном составе.

Более того, в России был пятый бюджет мира на вооруженные силы. Несмотря на это, у россиян ничего не выходит на фронте, украинские защитники превратили их войско в 22 армию мира. Об этом 24 канала сказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

Достойно внимания Путин изо всех сил оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия проиграла – ISW

Слава Путину, который все упустил

Как отмечает военный, Путин действительно талантливый украинский диверсант – это наша кремлевская крыса. Мы недооцениваем его.

"При Путине памятники Бандере будут ставить в Донецке, при Путине в Крыму все будут петь гимн Украины, как это делали в 1992 году, при Путине произойдет развал России, при Путине стратегические ракеты за миллиарды долларов поражают пустые туалеты на пляжах Одессы", – говорит Карась.

Возможно, добавляет он, Путин и Шойгу бессознательно прониклись украинским вайбом и переслушали наших песен. Всего за 9 месяцев они протранжирили свой потенциал, свои вооруженные силы и свою стабильность как государства.

Это что-то с чем-то. Это нужно уметь. Это будет отдельная книга под названием "Как упустить все",

– акцентирует военнослужащий ВСУ.

Такой результат вызвали различные показатели – аналитические службы ФСБ, клептомания российских генералов, некомпетентность их разведывательных структур, зажранность "лубянской преступной группировки", паразитирующей в России, низкое психологическое и имущественное состояние россиян, которые не хотят и не умеют воевать, их интересуют только деньги и мародерство.

"В целом – слава Путину! Очень благодарим его за такие методы ведения боевых действий. Пожалуй, при любом другом президенте Россия нанесла бы нам значительно большие убытки", – уверяет Евгений Карась.

Потери врага по состоянию на 14 декабря