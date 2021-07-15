В случае нарушений: Европарламент предлагает не признавать выборы в России

Комитет Европейского парламента по иностранным делам предлагал не признавать легитимность Госдумы России, если выборы в нее пройдут с нарушениями.

Выборы запланированы на осень 2021 года. Информация о возможном непризнании появилась в новом докладе депутатов Европарламента.

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Европарламент может не признать выборы в Госдуму

Депутаты заявили, что они четко разделяют понятия русского народа и режима Путина. Касаемо последнего замечают – ЕС должен дать отпор агрессивной политике режима Владимира Путина.

Режим Кремля они называют "застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов".

Более того, определяют план дальнейших действий по борьбе с ним:

ЕС должен усилить союз с США и другими союзными странами, чтобы уравновесить усилия России и Китая по ослаблению демократии в мире и дестабилизации европейского политического порядка.

Союз должен предусматривать санкции.

Также говорится об уменьшении зависимости от российского газа, нефти и другого сырья. Хотя бы пока Путин у власти.

Евросоюз должен быть готов отказаться от признания российского парламента, если выборы 2021 года будут признаны проведенными с нарушением демократических принципов и международного права,

– говорится в сообщении.

Отчет вынесут на голосование в Европарламенте в целом.

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