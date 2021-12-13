При одном условии: Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Александр Лукашенко – самопровозглашенный президент Беларуси пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Это может быть ответом на санкции.

В декабре ввели пятый пакет санкций против Беларуси. Их утвердили Евросоюз, США, Канада и Великобритания.

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Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение, и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой,

– подчеркнул Лукашенко.

Подробнее о санкциях

Под санкции 2 декабря попали 20 организаций и 12 физических лиц. Среди них – сын самопровозглашенного президента – Дмитрий Лукашенко.

Одной из ключевых причин для санкций стал миграционный кризис, который спровоцировала Беларусь на границе с Евросоюзом.

Под санкции Лукашенко-младший попал как человек, "близкий к высокопоставленному коррумпированному чиновнику".

Кроме того, под санкции попали такие организации: "Белорусская калийная компания", "Трансавиаэкспорт", "Славкалий", "Белтехэкспорт", ОАО "Агат-электромеханический завод", ОАО "Кидма ТЭК", ООО "Гардсервис",

ОАО "Пеленг" и др.

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