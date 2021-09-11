При поддержке России, – президент Черногории заявил о "самой серьезной атаке на государство"

Лидер Черногории Мило Джуканович заявил о самой серьезной атаке на его страну со стороны "сербского мира". Политик подчеркнул: все произошло при поддержке России.

По словам политика, сейчас на Черногорию совершили самое агрессивное в новейшей истории нападение великосербского национализма. Это угроза для государства на многих уровнях. В частности, в контексте ее европейской перспективы.

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Национальная идентичность Черногории сначала проблематизируется. Потому что если нет черногорцев – нет необходимости в независимой Черногории,

– заявил Джуканович.

Президент подчеркнул, что эту атаку совершили из-за важности сохранить Черногорию в пределах "сербского мира". По словам Джукановича, без Черногории проект Великой Сербии – мертв.

Последние события политик назвал "сербско-российским проектом". Джуканович также отметил, что Сербия – это якобы политическая безопасность и информационная база для реализации интересов России на территории Балкан.

"Я когда-то образно сказал, что мы будем защищать Черногорию, если потребуется, уйдя в лес. После последних событий на Цетинье я еще более склоняюсь к такому мнению", – подытожил политик.

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