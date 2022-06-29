Во время удара по СТО в Днепре погибли гендиректор и главный бухгалтер: не спустились в укрытие

Во время удара по СТО в Днепре 28 июня, к сожалению, погибли 2 человека. Ими оказались гендиректор предприятия и главный бухгалтер.

Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов. Городской глава отметил, что оба погибших, к сожалению, проигнорировали сигнал воздушной тревоги.

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Филатов призывает не игнорировать тревогу

Борис Филатов подчеркнул, что другие сотрудники СТО остались живы, потому что после объявления воздушной тревоги находились на первом этаже предприятия. В то же время, гендиректор и главный бухгалтер остались наверху. Игнорирование воздушной тревоги стоило им жизни.

Поэтому мэр Днепра обратился к горожанам с призывом не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и при объявлении опасности спускаться хотя бы на нижние этажи. Это поможет сохранить жизнь.

Хочу обратиться ко всем жителям города – ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности, спускайтесь на нижние этажи, соблюдайте правило двух стен. В таком случае риски значительно меньше,

– подчеркнул Филатов.

Удар по СТО в Днепре

Оккупанты днем ​​28 июня нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области.

В Днепре "прилеты" разрушили железнодорожную инфраструктуру и промышленное предприятие. На СТО вспыхнул пожар. Когда его ликвидировали, спасатели начали разбирать завалы.

В результате атаки повреждены более 3 десятков автомобилей, три бокса, несколько одноэтажных зданий и ангар.

Оккупанты из Черного моря запустили 6 ракет на Днепр, однако силам ПВО удалось сбить 4 ракеты.

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Последние несколько дней все больше и больше доказывают, что Россия целенаправленно атакует гражданские объекты. Предугадать, куда захватчики запустят следующую ракету – невозможно. Горький опыт последних дней показал, что целью врага могут стать жилые дома, СТО или торговый центр. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу. Когда слышите звук сирен – спускайтесь в укрытие и следите за обновлениями местной администрации. Соблюдение правил безопасности поможет сохранить не одну жизнь.