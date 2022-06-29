Во время удара по СТО в Днепре погибли гендиректор и главный бухгалтер: не спустились в укрытие
Источник:телеграм Бориса Филатова
Во время удара по СТО в Днепре 28 июня, к сожалению, погибли 2 человека. Ими оказались гендиректор предприятия и главный бухгалтер.
Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов. Городской глава отметил, что оба погибших, к сожалению, проигнорировали сигнал воздушной тревоги.
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Филатов призывает не игнорировать тревогу
Борис Филатов подчеркнул, что другие сотрудники СТО остались живы, потому что после объявления воздушной тревоги находились на первом этаже предприятия. В то же время, гендиректор и главный бухгалтер остались наверху. Игнорирование воздушной тревоги стоило им жизни.
Поэтому мэр Днепра обратился к горожанам с призывом не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и при объявлении опасности спускаться хотя бы на нижние этажи. Это поможет сохранить жизнь.
Хочу обратиться ко всем жителям города – ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности, спускайтесь на нижние этажи, соблюдайте правило двух стен. В таком случае риски значительно меньше,
– подчеркнул Филатов.
Удар по СТО в Днепре
- Оккупанты днем 28 июня нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области.
- В Днепре "прилеты" разрушили железнодорожную инфраструктуру и промышленное предприятие. На СТО вспыхнул пожар. Когда его ликвидировали, спасатели начали разбирать завалы.
- В результате атаки повреждены более 3 десятков автомобилей, три бокса, несколько одноэтажных зданий и ангар.
- Оккупанты из Черного моря запустили 6 ракет на Днепр, однако силам ПВО удалось сбить 4 ракеты.
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