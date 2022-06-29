Про це розповів мер Дніпра Борис Філатов. Міський голова зазначив, що обоє загиблих, на жаль, проігнорували сигнал повітряної тривоги.

Зауважте Рятувальники, які розбирали завали у Кременчуці, травмувалися через зсув плити

Новина доповнюється