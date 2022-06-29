Про це розповів мер Дніпра Борис Філатов. Міський голова зазначив, що обоє загиблих, на жаль, проігнорували сигнал повітряної тривоги.
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Під час удару по СТО в Дніпрі 28 червня, на жаль, загинули 2 людей. Ними виявилися гендиректор підприємства та головний бухгалтер.
Про це розповів мер Дніпра Борис Філатов. Міський голова зазначив, що обоє загиблих, на жаль, проігнорували сигнал повітряної тривоги.
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