При уходе из Северодонецка не было ни одного погибшего, – Гайдай

В Генштабе сообщили, что украинские военные отошли с позиций в Северодонецке. Оборона города была мощной и длительной, а наши защитники нанесли там врагу значительные потери.

Об этом 24 каналу сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, украинские военные выполнили свою миссию в Северодонецке даже не на 100%, а на все 200%.

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Военные выложились максимально

Как отметил Гайдай, если проанализировать, сколько времени наши Вооруженные Силы сдерживали врага вблизи этого населенного пункта, а также – сколько потерь нанесли оккупантам (как в технике, так и в личном составе), они однозначно перевыполнили план. Там наши военные приложили максимум усилий.

В то же время глава области подчеркнул, что уход украинских подразделений из Северодонецка прошел централизованно и по плану. Он отметил, что не было никакого самовольного ухода.

Ни одного погибшего при уходе из города

Все произошло, как и планировали, поэтому при уходе из Северодонецка не было ни одного погибшего.

– заявил Гайдай.

Он также добавил, что наши военные были обеспечены всем необходимым для ухода из населенного пункта. В частности, начиная со строительных материалов и заканчивая лодками и тросами.

Гайдай рассказал детали ухода наших защитников из Северодонецка: смотрите видео



Вооруженные Силы Украины отошли из Северодонецка: что известно