При взрывах в Озерном погибли военные

Оккупанты продолжают цинично обстреливать украинские села и города. В первый день нападения, 24 февраля, а также 26 февраля обстрелы были в Озерном на Житомирщине.

От ракетных ударов врага погибли 7 человек. Они получили тяжелые ранения.

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Кто погиб

Военные умерли от множественных взрыво-осколочных повреждений туловища, головы, внутренних органов. Их хоронили 27 и 28 февраля в закрытых гробах. Погибли:

Марченко Александр Александрович, 1979 года рождения;

Мисляк Вадим Юрьевич, 1995 года рождения;

Слободяник Юрий Михайлович, 1990 года рождения;

Ратушняк Николай Олегович, 1991 года рождения;

Вагоровский Эдуард Николаевич, 1965 года рождения;

Митничук Александр Викторович, 1973 года рождения;

Цыганов Андрей Юрьевич, 1976 года рождения.

Что известно о погибших

Старшего лейтенанта Андрея Цыганова 28 февраля похоронили на военном кладбище в Житомире.



Старший лейтенант Андрей Цыганов / Фото Суспільне

Его жена Ольга Цыганова узнала о трагедии вечером 26 февраля от командования. Андрей в тот день был на дежурстве. У мужчины осталось двое детей: 18-летний сын Дмитрий и четырехлетняя дочь Ульяна.

Также 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении звания Героя Украины посмертно подполковнику Эдуарду Вагоровскому. Он погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность остальным подняться в воздух.

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