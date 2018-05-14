При каких условиях строительство "Северного потока-2" может остановиться: мнение эксперта

Россия хочет интенсифицировать движение по строительству газопровода "Северный поток-2", чтобы проект не остановился. В Германии тоже есть своя геополитическая заинтересованность. Но то, что проект начат еще не свидетельствует, что его завершат.

Такое мнение сайту "24" высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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Как отмечает политолог, если Россия не начнет серьезное строительство газопровода до конца 2019 года, то Кремль не сможет дальше давить на Украину по соглашению о транзите газа. Потому что действие нынешнего контракта истекает в 2019 году, и тогда "Газпром" будет вынужден переподписывать новый с Украиной.

Однако, по словам Леонова, немецкий бизнес не против получать российский газ. Но для Германии это также возможность установить жесткий транзитный диктат для России и требовать экономические преференции.

Однако, отмечает он, Украина тоже может влиять на ситуацию со строительством "Северного потока-2". В частности, Украина создает информационно-политический фон о невозможности создавать для России такие преференции как "Северный поток-2" из-за войны на Донбассе.

Развязанная Россией война против Украины, санкции позволяют ссылаться на это нашим союзникам, в том числе и в Германии, о невозможности строительства газопровода. Мы имеем поддержку США, для которых Украина становится стратегическим союзником в регионе. Особенно после передачи нам современного американского оружия. Это один из маркеров – что США имеют в Украине долговременные интересы,

– отмечает Александр Леонов.

Еще один важный фактор, который может затормозить процесс строительства "Северного потока-2" – США хотят поставлять сжиженный газ в Европу. И им не нужен конкурент в виде "Газпрома".

"Госдеп США заявил о возможности введения санкций против тех европейских компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". И это создает для них токсический фон. Они не хотят попасть под американские санкции, которые будут жесткими и болезненными", – отмечает политолог.

Кроме того, отмечает Леонов, на ситуацию влияют европейские экологические организации, которые в Германии, Финляндии, которая тоже дала согласие на строительство, начали судебные процессы против строительства газопровода. Есть позиция Еврокомиссии, которая делает усилия, чтобы усложнить процесс строительства.

"Россия показывает активность, чтобы "Северный поток-2" не заглох. Потому что "Газпром" уже имеет неприятный прецедент с "Южным потоком", который, по сути, загнулся. А должен был стать мощным и лишить Украину транзитных возможностей. В него были вложены огромные деньги, и проект был признан ЕС приоритетным, в отличие от "Северного потока-2". Сейчас то, что построили, режут. Поэтому, если говорят о том, что что-то заложили, не означает, что это введут в действие", – убежден Александр Леонов.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.



Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.