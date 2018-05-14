За яких умов будівництво "Північного потоку-2" може зупинитися: думка експерта

Росія хоче інтенсифікувати рухи з будівництва газопроводу "Північний потік-2", щоб проект не зупинився. В Німеччини теж є своя геополітична зацікавленість. Але те, що проект розпочато, ще не свідчить, що його завершать.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Як відзначає політолог, якщо Росія не почне серйозне будівництво газопроводу до кінця 2019 року, то Кремль не зможе далі тиснути на Україну щодо угоди про транзит газу. Тому що дія нинішнього контракту закінчується в 2019 році, і тоді "Газпром" буде змушений перепідписувати новий з Україною.

Водночас, за словами Леонова, німецький бізнес не проти отримувати російський газ. Але для Німеччини це також можливість встановити жорсткий транзитний диктат для Росії і вимагати економічні преференції.

Однак, наголошує він, Україна теж може впливати на ситуацію із будівництвом "Північного потоку-2". Зокрема, Україна створює інформаційно-політичне тло щодо неможливості створювати для Росії такі преференції як "Північний потік-2" через війну на Донбасі.

Розв’язана Росією війна проти України, санкції, дозволяють посилатися на це нашим союзникам, в тому числі і в Німеччині, щодо неможливості будівництва газопроводу. Ми маємо підтримку США, для яких Україна стає стратегічним союзником в регіоні. Особливо після передачі нам сучасної американської зброї. Це один з маркерів – що США мають в Україні довготривалі інтереси,

– зазначає Олександр Леонов.

Ще один важливий чинник, який може загальмувати процес будівництва "Північного потоку-2", – США хочуть постачати скраплений газ в Європу. І їм не потрібний конкурент у вигляді "Газпрому".

"Держдеп США заявив про можливість введення санкцій проти тих європейських компаній, які братимуть участь у будівництві "Північного потоку-2". І це створює для них токсичне тло. Вони не хочуть потрапити під американські санкції, які будуть жорсткими і болючими", – наголошує політолог.

Крім того, зауважує Леонов, на ситуацію впливають європейські екологічні організації, які в Німеччині, Фінляндії, яка теж дала згоду на будівництво, почали судові процеси проти будівництва газопроводу. Є позиція Єврокомісії, яка робить зусилля, щоб ускладнити процес будівництва.

"Росія показує активність, щоб "Північний потік-2" не заглох. Тому що "Газпром" вже має неприємний прецедент з "Південним потоком", який, по суті, загнувся. А повинен був стати потужним і позбавити Україну транзитних можливостей. У нього були вкладені шалені гроші, і проект був визнаний ЄС пріоритетним, на відміну від "Північного потоку-2". Зараз те, що побудували, ріжуть. Тому, якщо говорять про те, що щось заклали, не означає, що це введуть у дію", – переконаний Олександр Леонов.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Берлін готовий стати посередником у переговорах Москви та Києва щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід Україні. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.