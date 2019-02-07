20:18
7 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
      Вєсті Кремля
      21:18, 6 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, 6 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      При каких условиях Украина вступит в НАТО: эксперт дал ответ

      Актуальное интервью 43 Читати новину українською

      Об изменениях к конституции относительно ЕС и НАТО, манипуляциях кандидатов в президенты и выборах-2019 – в программе "Актуальное интервью" рассказал политический эксперт Николай Давидюк.

      Изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО

      – 7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Петр Порошенко благодаря этим изменениям мечтает о повышении своих рейтингов. Он приехал в Раду выступить, а нескрываемая улыбка на его лице ярко об этом говорила.

      Как Альянс отреагировал на изменения в Конституции Украины относительно НАТО и ЕС, читайте в материале 24 канала

      – Однако вступление в НАТО – это не обещание, которое он придумал. Впервые об этом заявил Кучма, затем крупнейшую общественную огласку это получило во времена Ющенко. Если проанализировать три десятка политических кампаний кандидатов в президенты, которые уже зарегистрированы, то у половины тоже речь идет о вступлении в НАТО.

      – Сказать, что это идея одного человека, тоже нельзя. То, что он (Порошенко, – 24 канал) хочет привязать это к себе, то уже его личное дело.

      НАТО заявило нашей стране, что они открыты, но нам надо переходить к реальным реформам. Экономическая стабильность, политические и антикоррупционные реформы, открытость бюджета, отсутствие коррупции – это будет вступление в НАТО.

      Что значат изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО? Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат и шагов для вступления в Альянс или союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

      Рейтинг манипуляторов и лжецов

      – Украинцы не занимаются факт-чекингом того, что говорят политики. Своим голосованием украинцы выводят лжецов в топ-рейтинги. Чем ближе политик будет к избирателю на расстоянии вытянутой руки, тем будет больший страх врать ему в лицо.

      Кто из политиков вошел в рейтинг лжецов в 2018 году – читайте в материале 24 канала

      – Украинцам надо "выращивать" новых политиков и их контролировать. Язык политикам не привяжешь, они будут говорить все, что захотят. Особенно, если мы на это будем реагировать рейтингами. Рост рейтингов людей, которые являются лжецами и манипулируют, это большая угроза для Украины.

      Из-за этого выборы-2019 являются наименее интеллектуальными за 27 лет, а наиболее опасными и популистскими. То же самое и с качеством самих кандидатов. К большому сожалению мы делаем сосредоточенные лица, когда выбираем между этими политиками. Там нечего выбирать.

      Политическая культура украинцев

      – Качество выбора может уже измениться. Но мы всегда хотим больше, лучше и все сразу. Мы думаем, что один подвиг депутатов заменяет ежедневную рутину над демократией. Вместо того, чтобы платить честно налоги мы смотрим олигархическое телевидение. А потом оказывается, что 10% ВВП контролируют три человека.

      – Населению нужно понять, что мало просто идти голосовать, надо самим идти баллотироваться. Пусть этих кандидатов будет тысяча или 10 тысяч. Идите депутатом в районные или городские советы. Участвуйте в этом процессе, хотя бы будете понимать, где вас обманывают.

      вибори
      Президентские выборы 2019: главные даты

      Что известно про президентские выборы 2019 года?В Центральную избирательную комиссию 91 человек подали документы для участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. ЦИК уже зарегистрировала 42 из них.

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на февраль 2019: важные советы
      сегодня
      10360
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Законодательство Конституция Евросоюз НАТО
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Деньги из мусора: как на нелегальных свалках делают бизнес
      сегодня , 20:05 Деньги из мусора: как на нелегальных свалках делают бизнес
      Світлана Попова 15
      Медреформа: почему ее критикуют и что делать пациентам в 2019 году
      сегодня , 19:00 Медреформа: почему ее критикуют и что делать пациентам в 2019 году
      Євгенія Мазур 145
      Переименование областей: кому и как менять документы
      сегодня , 18:01 Переименование областей: кому и как менять документы
      Яніна Ткачук 2052
      "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"
      сегодня , 17:35 "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"
      Блог Соцмережі 1381
      Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы
      сегодня , 17:31 Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы
      Яніна Ткачук 99
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук