При каких условиях Украина вступит в НАТО: эксперт дал ответ

Об изменениях к конституции относительно ЕС и НАТО, манипуляциях кандидатов в президенты и выборах-2019 – в программе "Актуальное интервью" рассказал политический эксперт Николай Давидюк.

Изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО

– 7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Петр Порошенко благодаря этим изменениям мечтает о повышении своих рейтингов. Он приехал в Раду выступить, а нескрываемая улыбка на его лице ярко об этом говорила.

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– Однако вступление в НАТО – это не обещание, которое он придумал. Впервые об этом заявил Кучма, затем крупнейшую общественную огласку это получило во времена Ющенко. Если проанализировать три десятка политических кампаний кандидатов в президенты, которые уже зарегистрированы, то у половины тоже речь идет о вступлении в НАТО.

– Сказать, что это идея одного человека, тоже нельзя. То, что он (Порошенко, – 24 канал) хочет привязать это к себе, то уже его личное дело.

НАТО заявило нашей стране, что они открыты, но нам надо переходить к реальным реформам. Экономическая стабильность, политические и антикоррупционные реформы, открытость бюджета, отсутствие коррупции – это будет вступление в НАТО.

Что значат изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО? Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат и шагов для вступления в Альянс или союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

Рейтинг манипуляторов и лжецов

– Украинцы не занимаются факт-чекингом того, что говорят политики. Своим голосованием украинцы выводят лжецов в топ-рейтинги. Чем ближе политик будет к избирателю на расстоянии вытянутой руки, тем будет больший страх врать ему в лицо.

Кто из политиков вошел в рейтинг лжецов в 2018 году – читайте в материале 24 канала

– Украинцам надо "выращивать" новых политиков и их контролировать. Язык политикам не привяжешь, они будут говорить все, что захотят. Особенно, если мы на это будем реагировать рейтингами. Рост рейтингов людей, которые являются лжецами и манипулируют, это большая угроза для Украины.

Из-за этого выборы-2019 являются наименее интеллектуальными за 27 лет, а наиболее опасными и популистскими. То же самое и с качеством самих кандидатов. К большому сожалению мы делаем сосредоточенные лица, когда выбираем между этими политиками. Там нечего выбирать.

Политическая культура украинцев

– Качество выбора может уже измениться. Но мы всегда хотим больше, лучше и все сразу. Мы думаем, что один подвиг депутатов заменяет ежедневную рутину над демократией. Вместо того, чтобы платить честно налоги мы смотрим олигархическое телевидение. А потом оказывается, что 10% ВВП контролируют три человека.

– Населению нужно понять, что мало просто идти голосовать, надо самим идти баллотироваться. Пусть этих кандидатов будет тысяча или 10 тысяч. Идите депутатом в районные или городские советы. Участвуйте в этом процессе, хотя бы будете понимать, где вас обманывают.



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