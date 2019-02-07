За яких умов Україна вступить в НАТО: відповідь експерта

Про зміни до конституції щодо ЄС та НАТО, маніпуляції кандидатів в президенти та вибори-2019 – у програмі "Актуальне інтерв'ю" розповів політичний експерт Микола Давидюк.

Зміни до конституції щодо ЄС та НАТО

– 7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Петро Порошенка завдяки цим змінам мріє про підвищення своїх рейтингів. Він приїхав до Ради виступити, а неприхована усмішка на його обличчі яскраво про це говорила.

Як Альянс відреагував на зміни до Конституції України щодо НАТО та ЄС – читайте у матеріалі 24 каналу

– Однак вступ до НАТО – це не є обіцянка, яку він придумав. Вперше про це заявив Кучма, потім найбільшого суспільного розголосу це набуло в часи Ющенка. Якщо проаналізувати три десятки політичних кампаній кандидатів в президенти, які вже зареєстровані, то в половини теж йдеться про вступ до НАТО.

– Сказати, що це ідея однієї людини теж не можна. Те, що він (Порошенко, – 24 канал) хоче прив'язати це до себе, то вже його особиста справа.

НАТО заявило нашій країні, що вони відкриті, але нам треба переходити до реальних реформ. Економічна стабільність, політичні та антикорупційні реформи, відкритість бюджету, відсутність корупції – це буде вступ до НАТО.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО? Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.

Рейтинг маніпуляторів та брехунів

– Українці не займаються факт-чекінгом того, що говорять політики. Своїм голосуванням українці виводять брехунів у топ-рейтинги. Чим ближче політик буде до виборця на відстані витягнутої руки, тим буде більший страх брехати йому в обличчя.

Хто з політиків увійшов у рейтинг брехунів у 2018 році – читайте у матеріалі 24 каналу

– Українцям треба "вирощувати" нових політиків і їх контролювати. Язик політику не прив'яжеш, вони говоритимуть все, що захочуть. Особливо, якщо ми на це будемо реагувати рейтингами. Ріст рейтингів людей, які є брехунами та маніпулюють, це велика загроза для України.

Через це вибори-2019 є найменш інтелектуальними за 27 років, а найбільш небезпечні та популістичні. Те ж саме і з якістю самих кандидатів. На превеликий жаль ми робимо зосереджені обличчя, коли вибираємо між цими політиками. Там нема між чим вибирати.

Політична культура українців

– Якість вибору може вже мінятись. Але ми завжди хочемо більше, краще і все одразу. Ми думаємо, що один подвиг депутатів замінює щоденну рутину над демократією. Замість того, аби платити чесно податки ми дивимось олігархічне телебачення. А потім виявляється, що 10% ВВП контролює три людини.

– Населенню потрібно зрозуміти, що мало просто йти голосувати, треба самим йти балотуватися. Нехай цих кандидатів буде тисячу чи 10 тисяч. Йдіть депутатом в районні чи міські ради. Беріть участь в цьому процесі, хоча б будете розуміти, де вас обманюють.



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