Приближения конца войны не видим, Россия не делает для этого шагов, – Зеленский

Украина 72 дня борется с полномасштабной атакой российских убийц. Со стороны Кремля нет никаких попыток добиться мира.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на выступлении перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

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"Мы пока не видим конца войны. Мы не испытываем и не видим ни малейшего желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений по вызовам, которые спровоцировала Россия этой войной", – сказал президент.