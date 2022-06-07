Как приблизить нашу победу

Мы теряем себя на этой войне. Становимся раздражены и злы. Никто не сможет посчитать ущерб, нанесенный нашей доброй и приветливой нации российскими оккупантами. Никакими деньгами его не компенсируешь.

О недовольных и настоящих героях

Если вы не накинули на тех, кто уехал, и тех, кто "слишком рано" приехал. Если не хейтили тупиц на блокпостах и тупиц, проезжающих блокпосты. Если у вас не было желания высказаться на счет "спекулянтов", "перекрывших" границу.

Читайте Кремль все никак не может понять одного

Если смолчали о х**вых беженцах, которые слишком много просят, и х**вых гражданских, пьющих винишко и смеющихся в публичных местах, вместо плакать.

Значит, вы приблизили нашу победу и сделали людей вокруг себя на капельку счастливее. Значит, вы настоящий герой этой войны.

Важно Россия не планирует останавливаться на Украине: кто станет следующим

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