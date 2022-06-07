Про незадоволених і справжніх героїв

Якщо ви не накинули на тих, хто поїхав, і тих, хто "надто рано" приїхав. Якщо не хейтили тупаків на блокпостах і тупаків, що проїжджають блокпости. Якщо у вас не було бажання висловитися на рахунок "спекулянтів", що "перекрили" кордон.

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Якщо змовчали про х**ових біженців, що надто багато просять і х**ових цивільних, що п'ють вінішко і сміються в публічних місцях, замість плакати.

Значить, ви наблизили нашу перемогу і зробили людей навколо себе на краплиночку щасливішими. Значить, ви справжній герой цієї війни.

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