Прицельно били по железнодорожным цистернам: во время аварии "Сумыхимпром" не работал

Во время аварии завод "Сумыхимпром" не работал. Враг, вероятно, прицельно обстрелял цистерны, для того, чтобы произошла утечка аммиака.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий во время телемарафона, передает 24 канал.

Внимание Спасатели ликвидировали утечку аммиака на "Сумыхимпроме"

Завод не работал, он использовал лишь тот аммиак, который зашел на предприятие еще до войны, который использовали в технологическом процессе,

– сообщил Дмитрий Живицкий.

По словам председателя Сумской ОГА, вокруг завода неделю продолжались обстрелы, в частности из артиллерии, обстреливали также градами.

Впечатление, что они просто прицельно били по железнодорожным цистернам, которые находятся на территории предприятия с аммиаком,

– добавил Живицкий.

Утечка аммиака ликвидирована

Около 4:30 утра в Сумах произошла утечка аммиака на "Сумыхимпроме" – российские оккупанты попали в резервуар с аммиаком емкостью 50 тонн.

На утро, до 8 часов, спасателям удалось остановить утечку аммиака. К счастью, угрозы населению города Сумы нет. Также предварительно не сообщают о жертвах или пострадавших.

Первая помощь при отравлении аммиаком / Инфографика 24 канала / Источник МЗ

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