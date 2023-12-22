Патрушев удачно угадал настроение Путина, – экс-сотрудник СБУ о новых деталях ликвидации Пригожина

Издание WSJ сообщило, что за убийством главаря вагнеровцев Евгения Пригожина может стоять секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Пресс-служба Владимира Путина заявила, что не хочет комментировать подобные материалы.

Однако Патрушев действительно мог получить такое указание, потому что он – конфидент Путина. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что российский президент ему доверяет и знает со времен службы в Ленинградском КГБ.

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Как Путин проводит подобные ликвидации

Ступак отметил, когда Путин принимает решение – он никогда не говорит вслух и не дает указание "сделай это и это". Глава Кремля всегда уклоняется от прямого приказа, особенно если тот противоречит закону. Путин всегда хочет остаться "чистым".

24 июня 2023 года Евгений Пригожин пошел с "маршем справедливости" на Москву, а уже через два месяца, 24 августа 2023 года, погиб в авиакатастрофе. Заметим, что в Кремле очень любят идеологические даты, поэтому "случайная" смерть экс-ватажка вагнеровцев может быть совсем не случайной.

Российский руководитель действует как в классическом кино – поручает операцию определенным лицам, говорит ее выполнить, а "после" проверяет. Так Путин правит в течение 20 лет и смотрит, как его батраки выполняют задачи: если подчиненный понял его настроение и выполнил все правильно – получает повышение в должности или политические дивиденды; если поступил неправильно – его снимают с должности и больше никогда не будут доверять.

Думаю, Патрушев очень удачно угадал настроение Путина. Или долгое время ему докладывал, что такая проблема есть, что надо ее решать, и после получил указание в виде "как знаешь, так и решай эту проблему",

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Что известно о загадочной смерти Пригожина

The Wall Street Journal пишет, что в конце августа 2023 года на взлетной полосе московского аэропорта Пригожин ждал своего самолета Embraer Legacy 600 в завершении проверки безопасности перед взлетом. Он направлялся домой в Санкт-Петербург с 9 другими людьми на борту.

Из-за задержки никто в салоне самолета не заметил небольшое взрывное устройство под крылом. Самолет около 30 минут поднимался на высоту 28 тысяч футов, прежде чем крыло разорвалось, и он по спирали упал на землю. Все 10 человек погибли.

Ступак подверг сомнению версию, что взрывчатка на самолете Пригожина была прикреплена магнитом к крылу. Поскольку Embraer Legacy 600 – маленький бизнес-джет, несколько десятков метров в длину. Там даже бутылку вина сложно спрятать, не то чтобы взрывчатку.

Сам тезис "в салоне под крылом" вызывает много вопросов. Непонятно, в каком салоне и под каким крылом. Самолет трогается со скоростью 250 – 280 километров в час, поэтому взрывчатка просто бы взлетела.

Те люди, которые снимали падение самолета, сообщали, что "сейчас был сбит беспилотник и он сейчас падает". То есть сбит. И говорят, что был выход ракеты из комплекса ПВО. Потому какой взрыв под крылом? Я это подвергаю сомнению,

– подчеркнул Ступак.

Что будет, если Пригожин жив

Иван Ступак подчеркнул, если даже гипотетически представить, что Евгений Пригожин жив, а в самолете погиб его двойник, то он так или иначе "мертв" как политическая фигура. Экс-ватажок вагнеровцев не имеет денег, политического влияния и военного ресурса.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сказал, что до сих пор нет ни одного факта, подтверждающего гибель Пригожина. Разведчик подчеркнул, что не знает, погиб он или не погиб.

"Пусть он сидит в однокомнатной квартире в окрестностях Ростова, какой-то глухонемой водитель привозит ему еду и воду, а он сидит, то чего он ждет? Даже если он скажет в телеграм-канале "я жив", россияне сделают все, чтобы он вернулся в состояния, в котором его сейчас считают – что тот погиб", – заметил бывший сотрудник СБУ.

Он уверен, что после падения самолета работники ФСБ из "остатков" Пригожина провели экспертизу ДНК. Затем доложили Владимиру Путину, что его идентифицировали по условным зубам или часам и ошибки не может быть. Затем глава Кремля объявил, что "человек тяжелой судьбы", то есть Пригожин, погиб в "случайной" авиатрощи.

Смерть Пригожина: что известно