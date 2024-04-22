Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве, - ГБР
22 апреля 2024, 09:39Читати новину українською
ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области. Им сообщили о подозрении.
Напомним, ночью 20 апреля, в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки автомобиль темного цвета. В транспортном средстве находилось двое мужчин, которые во время проверки открыли огонь по полицейским.