Причина только одна: в разведке объяснили, зачем Герасимов ездил на передовую

СМИ писали, что начальник генштаба России Валерий Герасимов лично ездил на фронт под Изюмом. В разведке объяснили, в чем могла заключаться цель такого визита.

В России – нехватка кадров среди военных. Об этом рассказал начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

На тему Начальник Генштаба России Герасимов действительно был на линии фронта под Изюмом, – The New York Times

Генералы управляют ротами

Разведчик объяснил, что огромное количество российского генеральского состава, высшего командного состава спускалось к управлению батальонами, а кое-где – даже ротами.

Буданов не прокомментировал состояние здоровья Герасимова, но отметил, если он был вынужден уехать прямо на передовую, вероятно, что-то произошло. По словам разведчика, причина одна – неудовлетворительные планы по продвижению вперед.

Планы оккупантов проваливаются

По словам начальника разведки, планы кафиров полностью проваливаются, они не успевают. Он рассказал, что сначала у захватчиков был главный срок – закончить войну до 24 апреля.

Поскольку они не справились, Кремль определил новый дедлайн – завершить так называемую операцию хотя бы на Донбассе до 9 мая.

Если они этого не сделают, это еще более усложнит политический окрас всего процесса. Как будет Путин проводить этот парад? Что он скажет?

– объяснил Буданов.

Поражение в Украине Путин признать не может.

Был ли Герасимов в Украине

СМИ писали, что Герасимов приехал лично руководить боями под Изюмом. Эксперты убеждены, что такой шаг свидетельствует о беспорядке в российской армии.

Впоследствии советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что начальника российского генштаба ранили. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Герасимов якобы получил осколочное ранение правой голени.

Впоследствии советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сказал, что есть подтверждение присутствия Герасимова в Харьковской области. В то же время склонялись к мнению, что генерала не ранили.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил удар по командному пункту под Изюмом. Ликвидировали не менее 200 оккупантов. В то же время, был ли там Герасимов – точно пока нельзя сказать.

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