У Росії – брак кадрів серед військових. Про це розповів начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

До теми Начальник Генштабу Росії Герасимов дійсно був на лінії фронту під Ізюмом, – The New York Times

Генерали керують ротами

Розвідник пояснив, що величезна кількість російського генеральського складу, вищого командного складу спускалася до керування батальйонами, а подекуди – навіть ротами.

Буданов не прокоментував стан здоров'я Герасимова, але відзначив, якщо він був вимушений поїхати прямо на передову, мабуть, щось сталося. За словами розвідника, причина одна – незадовільні плани щодо просування вперед.

Плани окупантів провалюються

За словами начальника розвідки, плани окупантів повністю провалюються, вони не встигають. Він розповів, спочатку в загарбників був головний термін – закінчити війну до 24 квітня.

Оскільки вони не справились, Кремль визначив новий "дедлайн" – завершити так звану "операцію" хоча б на Донбасі до 9 травня.

Якщо вони цього не зроблять, це ще більш ускладнить політичне забарвлення усього процесу. Як буде Путін проводити цей парад? Що він буде казати?

– пояснив Буданов.

Поразку в Україні Путін визнати не може.

Чи був Герасимов в Україні

ЗМІ писали, що Герасимов приїхав особисто керувати боями під Ізюмом. Експерти переконані, що такий крок свідчить про безлад в російській армії.

Згодом радник глави МВС Антон Геращенко заявив, мовляв, начальника російського генштабу поранили. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Герасимов нібито зазнав осколкового поранення правої гомілки.

Згодом радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів сказав, що є підтвердження присутності Герасимова на Харківщині. Водночас схилялись до думки, що генерала таки не поранили.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив удар по командному пункту під Ізюмом. Ліквідували щонайменше 200 окупантів. А проте чи був там Герасимов – точно поки що не можна сказати.

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