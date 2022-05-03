У Росії – брак кадрів серед військових. Про це розповів начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
До теми Начальник Генштабу Росії Герасимов дійсно був на лінії фронту під Ізюмом, – The New York Times
Генерали керують ротами
Розвідник пояснив, що величезна кількість російського генеральського складу, вищого командного складу спускалася до керування батальйонами, а подекуди – навіть ротами.
Буданов не прокоментував стан здоров'я Герасимова, але відзначив, якщо він був вимушений поїхати прямо на передову, мабуть, щось сталося. За словами розвідника, причина одна – незадовільні плани щодо просування вперед.
Плани окупантів провалюються
За словами начальника розвідки, плани окупантів повністю провалюються, вони не встигають. Він розповів, спочатку в загарбників був головний термін – закінчити війну до 24 квітня.
Оскільки вони не справились, Кремль визначив новий "дедлайн" – завершити так звану "операцію" хоча б на Донбасі до 9 травня.
Якщо вони цього не зроблять, це ще більш ускладнить політичне забарвлення усього процесу. Як буде Путін проводити цей парад? Що він буде казати?
– пояснив Буданов.
Поразку в Україні Путін визнати не може.
Чи був Герасимов в Україні
- ЗМІ писали, що Герасимов приїхав особисто керувати боями під Ізюмом. Експерти переконані, що такий крок свідчить про безлад в російській армії.
- Згодом радник глави МВС Антон Геращенко заявив, мовляв, начальника російського генштабу поранили. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Герасимов нібито зазнав осколкового поранення правої гомілки.
- Згодом радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів сказав, що є підтвердження присутності Герасимова на Харківщині. Водночас схилялись до думки, що генерала таки не поранили.
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив удар по командному пункту під Ізюмом. Ліквідували щонайменше 200 окупантів. А проте чи був там Герасимов – точно поки що не можна сказати.
Дізнайтесь більше – Герасимова поранили під Ізюмом, – ЗМІ: