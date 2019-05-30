Причина катастрофы военного вертолета в Ровненской области: несколько версий
Следствие рассматривает несколько версий причин катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ровненщине. Среди версий – техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.
"Все эти версии отрабатываются, каждой версии будет предоставлена определенная правовая оценка", – сообщил на брифинге начальник управления Военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака.
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Сейчас изымают документацию по вертолету, акты технического состояния и формуляры. Все будет исследовано, в том числе техническое состояние воздушного судна перед вылетом, добавил Табака.
Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение 29 мая на Ровненщине в 3 километрах от села Сестрятин. Он упал и сразу же загорелся во время тренировочного полета в пределах плановых учений "День-Ночь".
В катастрофе погибли 4 члена экипажа – военнослужащие 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, базирующаяся в Бродах на Львовщине. Спасатели нашли тела 2 погибших военных, тела еще 2 – ищут.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчак взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы вертолета. Государственное бюро расследований расследует дело по статье о нарушении правил полетов.
Имена погибших в катастрофе вертолета в Ровненской области:
- Командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа,
- летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко,
- бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк,
- бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.