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      Причина катастрофы военного вертолета в Ровненской области: несколько версий

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      Причины катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровненской области
      Причины катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровненской области / Коллаж 24 канала

      Следствие рассматривает несколько версий причин катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ровненщине. Среди версий – техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.

      "Все эти версии отрабатываются, каждой версии будет предоставлена ​​определенная правовая оценка", – сообщил на брифинге начальник управления Военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака.

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      Сейчас изымают документацию по вертолету, акты технического состояния и формуляры. Все будет исследовано, в том числе техническое состояние воздушного судна перед вылетом, добавил Табака.

      Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение 29 мая на Ровненщине в 3 километрах от села Сестрятин. Он упал и сразу же загорелся во время тренировочного полета в пределах плановых учений "День-Ночь".

      В катастрофе погибли 4 члена экипажа – военнослужащие 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, базирующаяся в Бродах на Львовщине. Спасатели нашли тела 2 погибших военных, тела еще 2 – ищут.

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      Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчак взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы вертолета. Государственное бюро расследований расследует дело по статье о нарушении правил полетов.

      Имена погибших в катастрофе вертолета в Ровненской области:

      1. Командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа,
      2. летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко,
      3. бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк,
      4. бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.
      blog_ava
      В результате катастрофы вертолета Ми-8 на Ровенщине погибли 4 человека
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      Теги: Новости Львова Ровно Жертвы авиация Аварии и ДТП Новости Украины Катастрофа Крушение Ми-8 в Ровенской области Расследования
      Источник: 24 канал
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