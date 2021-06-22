По этому поводу СМИ привели комментарий заместителя начальника главного управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киевской области Сергея Майстренко. Он считает, что в этой ситуации не идет речи о взрыве газа.
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Взрыв в доме в Белогородке: причиной могла быть граната
В пятиэтажном доме под Киевом в Белогородке 21 июня произошел взрыв, который привел к пожару.
- В ГСЧС говорят, что он может и не связан с газом.
Причину устанавливать будут правоохранители, однако уже есть предположение, что трагедию могло вызвать взрывное устройство – например, граната.
По свидетельствам местных жителей, взрыв был достаточно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным,
– сказал по этому поводу заместитель начальника ГУ ГСЧС по Киевской области Сергей Майстренко.
Впрочем, в областном управлении ГСЧС эти слова Майстренко комментировать отказались. Тем временем жильцов дома эвакуировали, хотя и говорят, что нет угрозы несущим конструкциям.
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