По этому поводу СМИ привели комментарий заместителя начальника главного управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киевской области Сергея Майстренко. Он считает, что в этой ситуации не идет речи о взрыве газа.

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Взрыв в доме в Белогородке: причиной могла быть граната

В пятиэтажном доме под Киевом в Белогородке 21 июня произошел взрыв, который привел к пожару.

В ГСЧС говорят, что он может и не связан с газом.

Причину устанавливать будут правоохранители, однако уже есть предположение, что трагедию могло вызвать взрывное устройство – например, граната.

По свидетельствам местных жителей, взрыв был достаточно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным,

– сказал по этому поводу заместитель начальника ГУ ГСЧС по Киевской области Сергей Майстренко.

Впрочем, в областном управлении ГСЧС эти слова Майстренко комментировать отказались. Тем временем жильцов дома эвакуировали, хотя и говорят, что нет угрозы несущим конструкциям.

Сколько людей пострадали от взрыва в Белогородке? Глава местного сельского совета Антон Овсиенко сообщил, что от пожара, вызванного взрывом, пострадали 9 человек.

Спасатели сообщали об одном погибшем, СМИ – о двух.