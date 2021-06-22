З цього приводу ЗМІ навели коментар заступника начальника головного управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій по Київській області Сергія Майстренка. Він вважає, що у цій ситуації не мовиться про вибух газу.
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Вибух у будинку в Білогородці: причиною могла бути граната
У п'ятиповерховому будинку під Києвом у Білогородці 21 червня стався вибух, який спричинив пожежу.
- У ДСНС кажуть, що він може й не пов'язаний з газом.
Причину встановлюватимуть правоохоронці, однак вже є припущення, що трагедію міг викликати вибуховий пристрій – наприклад, граната.
За свідченнями місцевих жителів, вибух був досить потужним. Можливо, ми маємо справу з вибуховим пристроєм, гранатою або чимсь подібним,
– сказав із цього приводу заступник начальника ГУ ДСНС по Київській області Сергій Майстренко.
Утім, в обласному управлінні ДСНС ці слова Майстренка коментувати відмовилися. Тим часом мешканців будинку евакуювали, хоча й кажуть, що немає загрози несучим конструкціям.
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