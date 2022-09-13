Отношения между Азербайджаном и Арменией – напряженные. Об этом в эфире 24 канала заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Он объяснил, что когда 2 армии находятся близко друг к другу и находятся в состоянии войны, то подобные ситуации случаются регулярно. Это не первая эскалация и не первое обострение.

"Я бы не стал сейчас выяснять кто начал. Ведь здесь каждая сторона будет выдвигать свою версию. Важнее понять, что стороны подразумевают", – отметил Семиволос.

Она несомненно имеет, возможно, не прямое, но опосредованное отношение к разгрому русских войск под Харьковом. Ведь Азербайджан видит окно возможностей сейчас, поскольку россия слаба и не способна эффективно помогать своему союзнику,

– объяснил Игорь Семиволос.

По его словам, у Азербайджана есть шанс довести до конца вопрос, якобы согласованный в рамках трехстороннего соглашения 2020 года.

Эксперт отметил, что при этом каждая реализация достигнутых договоренностей происходит только из-за давления Азербайджана, ведь заинтересован, чтобы это соглашение было реализовано полностью. Армения же заинтересована в том, чтобы максимально отсрочить сделку. Она ведь хочет восстановить свое войско, вооружение и осуществить реванш.

Игорь Семиволос отметил, что между странами не решены ключевые вопросы:

коридоры,

"статус",

мирное соглашение.

"Все эти вопросы Армения хочет поставить на паузу. Ей сейчас невыгодно это все решать, потому что она в проигрышной позиции. А Азербайджану выгодно это сделать как можно скорее", – добавил эксперт.

Смотрите видео: какая ситуация между Арменией и Азербайджаном

Что известно об обострении