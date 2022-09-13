Відносини між Азербайджаном і Вірменією – напружені. Про це в ефірі 24 каналу заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Він пояснив, що коли 2 армії знаходяться близько одна до одної й перебувають у стані війни, то подібні ситуації трапляються регулярно. Це не перша ескалація та не перше загострення.

"Я б не став зараз зʼясовувати хто почав. Адже тут кожна сторона буде висувати свою версію. Важливіше зрозуміти, що сторони мають на увазі", – зазначив Семиволос.

Вона без сумніву має, можливо, не пряме, але опосередковане відношення до розгрому російських військ під Харковом. Адже Азербайджан бачить вікно можливостей зараз, оскільки росія слабка і не спроможна ефективно допомагати своєму союзникові,

– пояснив Ігор Семиволос.

За його словами, в Азербайджану є шанс довести до кінця питання, яке начебто було узгоджене в рамках тристоронньої угоди 2020 року.

Експерт зазначив, що при цьому кожна реалізація досягнутих домовленостей відбувається лише через тиск Азербайджану, адже зацікавлений, щоб ця угода була реалізована повністю. Вірменія ж зацікавлена в тому, щоб максимально відтермінувати угоду. Адже вона хоче відновити своє військо, озброєння й здійснити реванш.

Ігор Семиволос зазначив, що між країнами не вирішені ключові питання:

коридори,

"статус",

мирна угода.

"Всі ці питання Вірменія хоче поставити на паузу. Їй зараз невигідно це все вирішувати, бо вона в програшній позиції. А Азербайджану вигідно це зробити якомога швидше", – додав експерт.

Дивіться відео: яка ситуація між Вірменією та Азербайджаном

Що відомо про загострення