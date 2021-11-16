Придется выбирать между российским газом и поддержкой Украины, – премьер Великобритании

Борис Джонсон считает, что Россия может ограничить поставки газа в Восточную Европу. Это произойдет, если Запад и дальше будет сигнализировать о своем намерении защитить Украину.

Мы поддерживаем Украину не потому, что хотим быть врагом России, – Джонсон

Представитель британского премьер-министра заявил, что Лондон видит тревожную ситуацию на границе. Лондон продолжает поддерживать территориальную целостность Украины на фоне враждебности России.

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Мы надеемся, что наши друзья могут осознать, что вскоре встанет выбор между тем, чтобы зависеть еще больше от российских углеводородов в новых гигантских трубопроводах и отстаивать Украину и дело мира и стабильности,

– сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что Запад поддерживает суверенитет Украины не потому, что хочет быть врагом России и не для изоляции большой страны.

Обращаясь к европейским странам, премьер-министр предположил, что президент России Владимир Путин может серьезно отнестись к ограничению поставок на трубопроводах, которые проходят через Восточную Европу. Это будет реакцией на защиту Украины Западом.

Кратко о российской эскалации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть готовым к полномасштабному вторжению агрессора в Украину.

Западные партнеры предупредили Министерство обороны Украины о серьезной угрозе наступления России. Мол, Москва может начать вторжение уже этой зимой.

В то же время президент Владимир Зеленский назвал действия Кремля "психологическим давлением, которое уже не действует".