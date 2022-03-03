Приди и возьми, – Белецкий ответил Кадырову, предлагающему деньги за головы "националистов"

Кадыров обещает по 500 тысяч долларов за головы украинских командиров националистов. Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий же в ответ сказал, что не отдал бы ни копейки за чеченскую марионетку Путина.

В видео Белецкий обращается к Кадырову и называет его "куском дерьма".

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"Говорят, Кадыров объявил за головы командиров националистов, за мою голову по 500 тысяч долларов награды. Ну что можно сказать? Во-первых, как сказал царь Леонид, приди и возьми, если тебе так нужно", – обратился Белецкий.

"А во-вторых, лично я за тебя, Рамзан, просто кусок дерьма, не дал бы ни копейки. Ты сдохнешь так, тебя будут убивать не за деньги. Тебя будут убивать потому, что вы пришли убивать на нашу землю. Живи с этим. И, поверь мне, эта жизнь будет не такой уж долгой. Слава Украине", – завершил свое обращение к Кадырову лидер "Нацкорпуса".

Белецкий обратился к Кадырову: видео

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