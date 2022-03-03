У відео Білецький звертається до Кадирова і називає його "куском лайна".

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"Кажуть, Кадиров об’явив за голови командирів націоналістів, за мою голову по 500 тисяч доларів нагороди. Ну що можна сказати? По-перше, як сказав цар Леонід, прийди та візьми, якщо тобі так треба", – звернувся Білецький.

"А по-друге, особисто я за тебе, Рамзан, просто кусок лайна, не дав би жодної копійки. Ти здохнеш отак, тебе будуть вбивати не за гроші. Тебе будуть вбивати тому, що ви прийшли вбивати на нашу землю. Живи з цим. І, повір мені, це життя буде не таким вже й довгим. Слава Україні", – завершив своє звернення до Кадирова лідер "Нацкорпусу".

Білецький звернувся до Кадирова: відео

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