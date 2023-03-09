В Приднестровье заявили о "покушении на главу "республики" и обвинили СБУ: реакция Украины

В Приднестровье заявили, что в центре Тирасполя якобы планировался теракт. Там заявили, что СБУ планировали покушение на так называемого лидера ПМР. Между тем, Служба безопасности Украины заявила, что это провокация Кремля.

Незадолго после заявлений Приднестровья появилось официальное заявление СБУ. В Службе безопасности заявили, что это провокация, срежиссированная в Кремле.

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Заявление СБУ о якобы участии в подготовке теракта

Служба безопасности Украины назвала заявления Приднестровья бредом и призвала не воспринимать их серьезно. В ведомстве подчеркнули, что Приднестровье фактически оккупировано Россией, подконтрольная ей территория.

В СБУ подчеркнули, что страна-агрессор намеренно распространяет дезинформацию о "провокациях от Украины" с целью расшатать ситуацию в так называемой "ПМР", обвинив в этом наше государство.

Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле,

– сказали в СБУ.

В Службе добавили, что "ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется Россия".

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