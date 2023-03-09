В Приднестровье заявили о "покушении на главу "республики" и обвинили СБУ: реакция Украины
В Приднестровье заявили, что в центре Тирасполя якобы планировался теракт. Там заявили, что СБУ планировали покушение на так называемого лидера ПМР. Между тем, Служба безопасности Украины заявила, что это провокация Кремля.
Незадолго после заявлений Приднестровья появилось официальное заявление СБУ. В Службе безопасности заявили, что это провокация, срежиссированная в Кремле.
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Заявление СБУ о якобы участии в подготовке теракта
Служба безопасности Украины назвала заявления Приднестровья бредом и призвала не воспринимать их серьезно. В ведомстве подчеркнули, что Приднестровье фактически оккупировано Россией, подконтрольная ей территория.
В СБУ подчеркнули, что страна-агрессор намеренно распространяет дезинформацию о "провокациях от Украины" с целью расшатать ситуацию в так называемой "ПМР", обвинив в этом наше государство.
Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле,
– сказали в СБУ.
В Службе добавили, что "ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется Россия".
Подробнее о заявлениях Приднестровья: сказки уже не сходятся
- Утром 9 марта оккупационные власти Приднестровья заявили, что якобы предотвратили теракт, а подозреваемые задержаны. Так называемое министерство государственной безопасности "ПМР" заявило, что СБУ готовила покушение против ряда должностных лиц, в частности Вадима Красносельского.
- Также сообщается, что подозреваемые уже якобы задержаны и "дают показания". Подробную информацию обещают показать в "фильме-расследовании" на первом пропагандистском канале квазиреспублики.
- Впоследствии этот канал опубликовал видео с неким Вячеславом Кисничаном, который якобы "должен был совершить теракт в Тирасполе по заданию СБУ" с помощью автомобиля со взрывчаткой, начиненной шурупами и гвоздями.
- Пропагандисты сообщают, что он родился в Тирасполе в 1979 году, а 12 лет назад переехал жить в Одессу. В феврале 2022 года мужчина якобы пошел в местную тероборону, а затем в СБУ. При этом у него "несколько судимостей".
- На видео мужчина заявил, что получил задачу в Приднестровье: следить, а затем устранить руководство республики. Власти "ПМР" уточнили, что мужчина следил за местными чиновниками и их семьями полгода. Заметим, что, по их словам, он пошел служить только в феврале 2022 года. То есть на этот "карьерный рост" у мужчины было всего полгода.
- Власти Молдовы заявили, что у них нет никакой информации о подготовке к теракту в Молдове. Тем временем в квазиреспублике уже заявили, что обратятся в Украину для разъяснений, в том числе через ООН, и "готовят разные сценарии на случай атак со стороны Украины".